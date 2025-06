Mercato Milan, Rovella non è più un obiettivo: la Lazio non lo vende! Ecco perchè

Mercato Milan, Maurizio Sarri pronto a blindare Rovella, centrocampista della Lazio accostato con forza al club rossonero

Il calciomercato estivo promette scintille, e uno dei nomi destinati ad accendere le discussioni è senza dubbio quello di Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista, classe 2001, di proprietà della Lazio ma con un passato nelle giovanili della Juventus, è finito prepotentemente nel mirino del calciomercato Milan.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, la strada per i rossoneri si preannuncia tutt’altro che semplice. La Lazio, con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, ha le idee chiare: blindare i suoi pezzi pregiati, soprattutto quelli che il tecnico toscano considera pilastri fondamentali per il suo progetto tecnico-tattico.