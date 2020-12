Mercato Milan, l’agente di Ozil spinge il tedesco verso la Serie A

Ozil verso la Serie A è molto più di una semplice ipotesi. Il tedesco presto lascerà la Premier League dopo una lunga militanza

Il giocatore è tentato da un'avventura in Italia dopo aver giocato in Germania, Spagna e Inghilterra.

L’agente del fantasista ha esplicitamente parlato di possibilità di trasferimento in Italia in una tra Milan, Juve e Inter. I rossoneri per il momento sono in disparte e guardano l’evoluzione della vicenda Calhanoglu.