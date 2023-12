Krunic Milan: il futuro del centrocampista è sempre più incentro. Arriva la prima mossa del Fenerbahce per convicere i rossoneri

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu su Twitter, il Fenerbahce crede di poter convicere il Milan a cedere Rade Krunic a gennaio.

Inoltre, il direttore sportivo del club turco sarà in Italia per parlare con la dirigenza rossonera e trovare un accordo. I gialloneri offrirebbero un contratto dal valore doppio rispetto a quello che il bosniaco percepisce in rossonero.