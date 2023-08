Kean Milan: arriva la risposta della Juve! Ecco cosa non convince. I bianconeri hanno le idee chiare sulla cessione, così come il calciatore

Il Milan è sulle tracce di Moise Kean. I rossoneri sono a caccia non soltanto di un attaccante da affiancare a Giroud, ma anche di un italiano, utile in ottica liste. Per questo motivo, si pensa alla formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa è una mossa che non convince la Juventus, disposta si a cedere il giocatore ma solo monetizzando in modo diverso. Il classe 2000, dal canto suo, sarebbe disponibile al cambio maglia per acquisire maggior minutaggio.