Mercato Milan, sarà Kean il prossimo attaccante del Milan? Si abbassano le sue quotazioni: ecco svelati i motivi

Mercato Milan, si abbassano le quotazioni di Moise Kean per l’attacco rossonero: ecco svelati i motivi. Dal prezzo a…

Non è un segreto che il Milan dovrà buttarsi alla ricerca di un attaccante, fra le altre cose, nel corso della prossima estate: non avere un nome di peso là davanti ha inciso moltissimo nella stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri, specialmente nelle gare contro le piccole che si sono dimostrate un autentico tallone d’Achille per il Diavolo nel corso di quest’anno. Il club dovrà necessariamente investire e farlo su un nome di rilievo che possa veramente cambiare il volto alla squadra, cercando finalmente quell’erede della maglia numero 9 capace di garantire continuità realizzativa.

Mercato Milan, il fattore infortuni frena la pista Moise Kean

Tra i tanti nomi usciti, anche dall’estate scorsa, uno particolarmente costante è quello di Moise Kean, attaccante della Fiorentina che è stato allenato e lanciato nel calcio dei grandi da Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus. Il suo profilo, però, avrebbe le quotazioni in calo negli ultimi giorni, stando a quanto scrive Tuttosport questa mattina. «Al di là della clausola da 62 milioni, su cui il Milan crede di poter lavorare, a preoccupare sono i tanti problemi fisici di questa stagione che sembrano ancora irrisolti: sappiamo dai casi Pubill, Boniface e Mateta come questo staff medico rossonero stia attento a questa tipologia di problematiche».

Il centravanti classe 2000, nonostante un ottimo bottino stagionale che lo ha visto tornare protagonista, è stato tormentato da noie muscolari e problemi alla caviglia che ne hanno limitato l’impiego nei momenti chiave. Per il ds Igli Tare, l’affidabilità fisica è un parametro non negoziabile, specialmente dopo i rallentamenti subiti in passato con altri obiettivi di mercato. Mentre la dirigenza valuta se affondare il colpo o virare su profili più esperti come Lewandowski, resta il nodo della valutazione: la Fiorentina non sembra intenzionata a fare sconti, rendendo la trattativa per il pupillo di Allegri una vera e propria scalata.