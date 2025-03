Mercato Milan, piovono conferme sul futuro di Kalulu: contatto Giuntoli-Furlani, tutti i dettagli

Mercato Milan, uno dei calciatori da cui i rossoneri potranno ricavare un tesoretto per l’estate è Pierre Kalulu: Giuntoli verso il riscatto

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe ricevere un importante tesoretto in entrata dai riscatti dei tanti calciatori in prestito. Uno di questi è sicuramente Pierre Kalulu, passato in estate in prestito oneroso alla Juve (3.3 milioni di euro) e con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più altri 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Il difensore francese, che al Milan è legato da un contratto fino al 2027, viaggia verso il riscatto da parte della Juve: Giuntoli nelle ultime settimane ha confermato a Furlani l’intenzione di procedere con l’acquisto a titolo definitivo.