Mercato Milan, intrigo Kalulu! L’ultima indiscrezione spiazza la dirigenza rossonera. I dettagli

Mercato Milan, clamoroso intrigo Kalulu: la Juve non sarebbe più convinta di riscattare il francese al termine della stagione

Come riportato da calciomercato.com, nel calciomercato Milan si complica la questione relativa al futuro di Pierre Kalulu. Il difensore francese, trasferitosi la scorsa estate alla Juve con la formula del prestito con diritto di riscatto a 14 milioni di euro più 3 di bonus, sembrava certo di rimanere in bianconero ma il recente infortunio ha cambiato di nuovo le carte in tavola.

I bianconeri infatti avrebbero comunicato al Milan di non essere più certi di procedere con l’acquisto a titolo definitivo, soprattutto se non verrà centrata la Champions League. Prossimi mesi decisivi.