Mercato Milan, Joao Felix solo con un’uscita imminente: possibile un colpo last minute per il centrocampo dove c’è poca quantità

Continua a muoversi il calciomercato Milan anche nell’ultimo giorno della sessione invernale. In questo momento gli occhi sono sull’affare Joao Felix, ma c’è distanza con il Chelsea per l’accordo economico sul prestito. Nel caso in cui dovesse arrivare il portoghese servirebbe un’uscita imminente di uno tra Jovic, Chukwueze e Okafor.

Intanto, secondo Tuttosport, si lavora sottobanco per un colpo last minute a centrocampo, dove Conceicao accoglierebbe a braccia aperte una pedina in più. Il profilo ricercato sarebbe quello di un giocatore che conosce la Serie A e che potrebbe essere inserito nella lista UEFA.