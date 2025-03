Mercato Milan, intrigo Joao Felix: clamoroso scenario per il futuro del portoghese. E Conceicao...

Mercato Milan, spunta l’intrigo legato a Joao Felix: i rossoneri pensano ad estendere di un anno il prestito secco. E Conceicao…

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan dovrà sciogliere a fine stagione anche il rebus legato al futuro di Joao Felix, arrivato a gennaio in prestito secco dal Chelsea.

La sensazione forte è che il futuro del ragazzo, poco convincente in queste prime uscite a parte l’esordio contro la Roma in Coppa Italia, sia strettamente legato al futuro di Sergio Conceicao anche se i rossoneri potrebbero tenerlo comunque in rosa nel caso in cui il Chelsea aprisse all’estensione per un altro anno del prestito secco.