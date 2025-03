Mercato Milan, due strade per il futuro di Joao Felix: dialogo col Chelsea ma... Ultimissime

Mercato Milan, esistono due strade per il futuro di Joao Felix: dialogo aperto con il Chelsea ma i rossoneri si aspettano una svolta

Come riportato da calciomercato.com, per il calciomercato Milan sono due le strade per trattenere Joao Felix:

PAROLE – «Per trasformare il prestito secco in una cessione a titolo definitivo servono idee alternative per abbattere i costi: la cifra minima necessaria che serve al Chelsea per evitare una minusvalenza entro il 30 giugno 2025 è di 41,6 milioni di euro. Quindi o il Milan decide di inserire una contropartita tecnica per abbattere l’esborso economico già dalla prossima estate altrimenti dovrebbe provare a rinnovare il prestito oneroso questa volta con un obbligo di riscatto nel 2026 per almeno 31,2 milioni di euro».