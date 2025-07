Mercato Milan, settimana decisiva per il possibile trasferimento in rossonero

Mercato Milan, inizia la settimana decisiva per il possibile arrivo a Milanello di Ardon Jashari: il calciatore vuole solo i rossoneri

La settimana appena iniziata si prospetta cruciale per il futuro di Ardon Jashari e per le ambizioni di mercato del Milan. Il centrocampista svizzero del Club Brugge sta vivendo giorni di forte tensione, determinato a realizzare il suo sogno di vestire la maglia rossonera, come riportato questa mattina da Tuttosport. La sua volontà ferrea di trasferirsi a Milano lo ha portato a una vera e propria rottura con la sua attuale squadra, rendendo la situazione sempre più complessa.

Jashari ha manifestato il suo desiderio in modo inequivocabile, saltando prima il mini-ritiro tra Glasgow e Londra, poi l’amichevole contro il Rakow Czestochowa e, ieri, persino la festa di inizio stagione con i tifosi del Club Brugge, un evento significativo durante il quale sono state presentate le nuove maglie. Questi gesti, di chiara protesta, sottolineano la sua totale dedizione al trasferimento in Italia. L’attesa è ora tutta concentrata sulla giornata odierna: Jashari riprenderà gli allenamenti in gruppo? La risposta a questa domanda darà un’ulteriore indicazione sulla direzione che prenderà questa intricata trattativa.

La pazienza del Milan, seppur ampia, non è illimitata. I rossoneri hanno già formulato la loro ultima offerta al Club Brugge diversi giorni fa e, secondo le indiscrezioni, non hanno alcuna intenzione di rilanciare ulteriormente. Questo pone la trattativa di fronte a un aut aut: o il Club Brugge accetta le condizioni proposte dal Milan, o i rossoneri saranno costretti a virare su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo, una zona del campo che necessita di innesti di qualità per la prossima stagione.

Dall’altro lato, la risolutezza di Jashari è altrettanto chiara. Il giovane centrocampista sta rifiutando categoricamente tutte le altre proposte che gli sono pervenute, dimostrando di volere solamente il Milan. Dopo aver detto “no” al West Ham, è arrivato un altro netto rifiuto anche al Nottingham Forest, un altro club di Premier League che aveva mostrato un forte interesse nei suoi confronti. Questi rifiuti evidenziano la sua determinazione a spingere il Club Brugge verso la decisione finale.

Jashari, infatti, spera vivamente di ottenere il via libera dal Club Brugge nei prossimi giorni per poter finalmente trasferirsi a Milanello. Questo è il suo unico desiderio, e la sua perseveranza nel perseguirlo è palpabile. La pressione sul Club Brugge è altissima, non solo da parte del giocatore ma anche dal Milan, che attende una risposta definitiva per poter pianificare al meglio la sua campagna acquisti.

In sintesi, la settimana appena inaugurata sarà decisiva per sciogliere il nodo Jashari-Milan. Le azioni e le scelte delle prossime ore determineranno se il giovane svizzero realizzerà il suo sogno rossonero o se il Milan dovrà ripiegaresu alternative per il proprio centrocampo. La posta in gioco è alta per tutte le parti coinvolte.