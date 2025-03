Mercato Milan, Moncada pesca in Serie A: difensore nel mirino, l’ultimo indizio è una sentenza

Mercato Milan, Geoffrey Moncada è pronto a pescare in Serie A per rinforzare il reparto difensivo del Diavolo: occhi su Coppola del Verona

Come riportato da calciomercato.it, piovono importanti conferme sulla decisione del calciomercato Milan di rinforzare la batteria di calciatori italiani presenti in rosa. In questo senso Moncada ha attivato l’interesse per un difensore che milita in Serie A.

L’attuale DT del club rossonero infatti è rimasto stregato da Diego Coppola, difensore del Verona sul quale è vivo anche l’interesse di Napoli e Atalanta. Il Milan però vuole fare sul sero.