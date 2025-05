Mercato Milan, Moncada pesca in Serie A? Sostituto a sorpresa e primi contatti in corso

Mercato Milan, in caso di addio di Theo Hernandez i rossoneri pensano anche ad Alex Valle, giovane talento del Como

Il rinnovo di Theo Hernandez nel calciomercato Milan non è ancora stato finalizzato, quindi la dirigenza rossonera sta valutando opzioni per assicurarsi un terzino sinistro di qualità in caso di addio del francese. Tra i nomi considerati ci sono Nuno Tavares e De Cuyper, ma recentemente è emerso il nome di Alex Valle, giovane talento del Como.

Valle, classe 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, ha attirato l’attenzione di Fabregas e si è messo in mostra nella Serie A con 12 presenze. Il Milan potrebbe vedere in lui un potenziale sostituto di Theo Hernandez, che dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Le strade tra Hernandez e il Milan potrebbero dividersi se non si raggiungeranno accordi per il rinnovo. Lo riporta calciomercato.it.