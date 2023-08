Mercato Milan, l’Inter pensa a lui per la difesa! I dettagli. Anche i neroazzurri valutano l’acquisto di un difensore

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter sarebbe interessata a Scalvini, difensore dell’Atalanta e accostato anche al Milan di recente.

Il club neroazzurro potrebbe decidere di fare l’investimento forte su un difensore giovane e di talento. Non è un’operazione facile per Marotta e la società neroazzurra: l’Atalanta non vuole cedere il giocatore e comunque la cifra rimane alta.