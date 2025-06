Mercato Milan, ostacolo ingaggio per Rabiot? Ecco quanto guadagna il centrocampista al Marsiglia

Mercato Milan, da superare l’ostacolo ingaggio per Adrien Rabiot? Ecco quanto guadagna il centrocampista francese al Marsiglia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot sembra aver strizzato l’occhio alla Serie A, e in particolare al calciomercato Milan, con cui aveva già avuto contatti l’anno scorso. La situazione è cambiata con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, con cui Rabiot ha avuto un ottimo rapporto ai tempi della Juventus.

In un’intervista, Rabiot ha lasciato aperta la porta a un possibile arrivo al Milan, affermando che sarebbe disposto a parlarne. La situazione contrattuale di Rabiot al Marsiglia potrebbe rendere il suo acquisto un’occasione di mercato per i club che cercano una mezz’ala d’esperienza. Il contratto di Rabiot scade nel 2026 e finora non si è parlato di rinnovo, il che potrebbe spingere il Marsiglia a valutarlo a un prezzo inferiore per non rischiare di perderlo a zero più avanti.

Rabiot ha un ingaggio che può arrivare a toccare i 5 milioni di euro con bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi di squadra. Dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero, Rabiot ha firmato con il Marsiglia e ha avuto una stagione positiva, con 10 gol e 6 assist in 31 partite. La sua esperienza con Allegri alla Juventus potrebbe essere un fattore importante nella sua decisione.