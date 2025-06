Mercato Milan, indiscrezioni totalmente smentite! Tare non è interessato, solo semplici sondaggi

Mercato Milan, le indiscrezioni sull’interesse dei rossoneri per Javi Guerra non sono state confermate: semplice sondaggio

Le recenti indiscrezioni di mercato, riportate dal noto esperto Matteo Moretto, hanno acceso un faro sul possibile interesse del calciomercato Milan per il talentuoso centrocampista del Valencia, Javi Guerra. Il giovane spagnolo, che il club iberico valuta in una forbice tra i 25 e i 30 milioni di euro, rappresenta senza dubbio un profilo che intriga la dirigenza rossonera. La sua visione di gioco, la capacità di recupero palla e l’ottima tecnica individuale lo rendono un elemento potenzialmente prezioso per qualsiasi centrocampo di alto livello. Tuttavia, l’attuale situazione di mercato e le strategie del Milan sembrano porre un freno significativo a questa operazione, almeno per il momento.

Secondo quanto svelato da Moretto, sebbene il nome di Javi Guerra sia indiscutibilmente apprezzato negli uffici di Via Aldo Rossi, il suo acquisto non rientra tra le priorità attuali del Milan. Il club, infatti, sta concentrando i propri sforzi e le proprie risorse su altri calciatori e su altre posizioni considerate in questo momento più urgenti da rinforzare. È un dato di fatto che il Milan, dopo una stagione che ha evidenziato alcune lacune in organico, sta cercando di agire con strategia e oculatezza, puntando a rafforzare i reparti più critici in vista della prossima stagione.

Il nodo cruciale che allontana Javi Guerra da Milanello è rappresentato anche dalla cifra richiesta dal Valencia. I 25-30 milioni di euro che il club spagnolo pretende sono considerati, in questa fase del mercato, una somma che il Milan non è disposto a spendere per il centrocampista. La politica societaria, da tempo, punta a un equilibrio finanziario e a investimenti mirati, evitando spese folli che potrebbero compromettere la sostenibilità del progetto. Questo non significa che Javi Guerra non sia considerato un investimento valido a lungo termine, ma semplicemente che il Milan, in questo preciso momento, ha altre esigenze finanziarie e tecniche da soddisfare.

In sintesi, il Milan si trova di fronte a un interessante bivio: da un lato, il fascino di un giovane talento come Javi Guerra; dall’altro, la necessità di bilanciare le priorità di ruolo e le disponibilità economiche. La sensazione è che, a meno di cambiamenti repentini nelle strategie di mercato o in caso di occasioni irrinunciabili, Javi Guerra rimarrà un “desiderio” più che una “priorità” per il club rossonero. Il futuro dirà se le strade del Milan e del talentuoso centrocampista spagnolo si incroceranno, ma per ora, il suo nome sembra destinato a rimanere sullo sfondo nelle strategie di calciomercato del Diavolo, come chiaramente evidenziato dalle recenti rivelazioni di Matteo Moretto.