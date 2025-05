Mercato Milan, svolta Saelemaekers! Incontro in corso con la Roma, si decide il destino del belga

Mercato Milan, arriva la svolta per Alexis Saelemaekers: incontro in corso nella sede rossonera con la Roma. Tutti i dettagli

La Roma ha deciso di stringere la presa per trattenere Alexis Saelemaekers nella propria rosa e ha organizzato un incontro con i vertici del calciomercato Milan per discutere il futuro del giocatore. La stagione appena conclusa ha visto Saelemaekers realizzare 7 goal e 7 assist in 32 presenze, convincendo la dirigenza giallorossa a volerlo mantenere in squadra anche per la prossima stagione.

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, il CEO Lorenzo Vitali e lo sport area manager Simone Ricchio si sono recati a Casa Milan per incontrare i vertici milanisti, tra cui il neo-direttore sportivo Igli Tare, nel giorno stesso del suo insediamento.

La Roma è disposta a fare un’offerta importante per strappare Saelemaekers al Milan, che valuta il giocatore intorno ai 15-20 milioni di euro. La squadra giallorossa vuole mantenere Saelemaekers in rosa per la prossima stagione, considerata la sua importanza nella squadra e i risultati conseguiti nella stagione appena conclusa.

L’incontro tra le due società è stato organizzato per discutere il futuro di Saelemaekers, che è arrivato alla Roma la scorsa estate nello scambio di prestiti con Tammy Abraham. La Roma non ha un’opzione di riscatto, ma aveva promesso di ridiscutere il futuro del giocatore a bocce ferme, e quel momento è arrivato. Lo riporta calciomercato.com.