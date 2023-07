Mercato Milan, al via la fase 2: da Messias a Adli, i nomi in uscita. Ora è tempo di vendere e i rossoneri valutano nomi e proposte

La fase due del mercato rossonero è iniziata: cercare di piazzare i giocatori considerati ‘esuberi’ da parte di Stefano Pioli. Una fase che ha avuto già il suo inizio con la cessione, quasi ufficiale, di Ante Rebic al Besiktas. Il croato, però, non è l’unico.

Trattative avviate con il Besiktas anche per Junior Messias. Partita aperta anche per Fode Ballo Toure, che ha rifiutato il Fulham perché vuole giocare di più. Valuta l’opzione Bologna, ma il club emiliano chiede il prestito e i rossoneri non gradiscono, ad ora, questa formula.

Situazione diversa per Adli, De Ketelaere e Saelemaekers. Tre giocatori che possono partire, ma con nessuna trattativa ancora aperta. Per il francese c’è l’interessamento di Lilla, Eintracht Francoforte e Siviglia. Il Psv ha contatto il belga, non il Milan, per valutare se ci sono le condizioni per aprire una trattativa.

Poi c’è il caso Divock Origi. Anche lui in partenza, la destinazione più probabile per lui potrebbe essere l’Arabi Saudita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.