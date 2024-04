Mercato Milan, svelato l’identikit del nuovo centrocampista: deve avere queste caratteristiche

Mercato Milan, svelato l’identikit del nuovo obiettivo per il centrocampo: deve avere queste caratteristiche

Non solo la ricerca di un nuovo attaccante, il calciomercato Milan va a caccia anche di un centrocampista che possa completare la rivoluzione tecnica avviata un’estate fa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri ricercano caratteristiche ben precise. Il Milan vuole un mediano fisico, difensivo e capace appunto di completare un reparto assolutamente in crescita. Fofana, per questo, è il primo nome sulla lista.