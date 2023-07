Mercato Milan, idea Isaksen per la fascia destra: gli aggiornamenti

Mercato Milan, idea Isaksen per la fascia destra della formazione di Pioli: tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Resiste il nome di Gustav Isaksen per la fascia destra del Milan. È lui la prima alternativa a Chukwueze del Villarreal, vero grande obiettivo del Diavolo nel ruolo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri virerebbero sul 22enne danese del Midtjylland nel caso in cui dovesse arrivare Taremi, che occuperebbe l’ultimo slot disponibile per extracomunitari.