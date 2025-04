Mercato Milan, Ibrahimovic vuole trattenerlo a Milanello! Ultimo mese decisivo, calciatore avvisato

Condividi via email

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole trattenere Kyle Walker a Milanello: ultimo mese di stagione decisivo per l’inglese

Come riferito da Tuttosport, l’ultimo mese di stagione tra campionato e finale di Coppa Italia servirà al calciomercato Milan anche per sciogliere le riserve rispetto al futuro di Kyle Walker, tornato tra i convocati per la sfida di oggi alle 12.30 contro il Venezia.

Il classe ’90, che è arrivato al Milan a gennaio in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ha già confermato al club rossonero l’intenzione di restare. Il Diavolo in generale sarebbe orientato a riscattarlo a fronte però di un sicuro sconto sul cartellino da parte del City e, probabilmente, di una rivisitazione al ribasso delle cifre dello stipendio dello stesso Walker il quale ad oggi, se riscattato, firmerebbe col Milan un contratto fino al 2027 da 4.5 milioni di euro, bonus inclusi. Prossime settimane decisive.