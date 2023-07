Mercato Milan, niente da fare per Hjulmand: giocherà in questo club

Mercato Milan, niente da fare per Hjulmand: il centrocampista del Lecce andrà a giocare in questo club. Novità

In passato era stato accostato anche al Milan come potenziale nuovo rinforzo per il centrocampo di Pioli, ma non sarà in rossonero il futuro di Hjulmand.

Il metronomo del Lecce, infatti, dovrebbe proseguire la sua carriera nello Sporting Lisbona. Come riportato da Nicolò Schira, i portoghesi hanno offerto 18 milioni di euro al Lecce e un contratto fino al 2028 al danese e aspettano fiduciosi la chiusura dell’affare.