Mercato Milan, fumata bianca Harder! L’attaccante ha detto sì, cifre e dettagli dell’operazione

Mercato Milan, arriva la fumata bianca per Conrad Harder: l’attaccante classe 2005 ha accettato l’offerta rossonera. I dettagli

Conrad Harder sarà un nuovo giocatore del calciomercato Milan. La notizia che i tifosi rossoneri attendevano è finalmente arrivata: c’è l’accordo totale tra tutte le parti. Il talento danese, individuato da tempo come il rinforzo ideale per l’attacco, ha dato il suo sì definitivo, aprendo la strada a un trasferimento imminente. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’attaccante è atteso a Milano domani per sostenere le visite mediche e apporre la sua firma sul contratto.

Questo affare rappresenta un colpo importante per la dirigenza rossonera, in particolare per il neo-direttore sportivo Igli Tare, che ha lavorato incessantemente per portare a termine la trattativa. L’arrivo di Harder è un segnale forte del progetto del Milan e della volontà di costruire una squadra sempre più competitiva, in linea con le idee del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La sinergia tra Tare e Allegri sembra funzionare alla perfezione, con il club che sta puntando su giovani talenti di prospettiva, capaci di garantire un futuro solido.

La trattativa è stata lunga e complessa, ma si è sbloccata nelle ultime ore. Ieri, lo Sporting Lisbona aveva già accettato l’offerta del Milan: 24 milioni di euro più bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. Una cifra che testimonia la grande fiducia riposta in Harder e il suo potenziale di crescita. Ma la parte cruciale si è giocata oggi, con l’incontro decisivo tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del Milan. Un colloquio durato ben quattro ore che ha dissipato ogni dubbio e ha portato alla stretta di mano finale. La volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera è stata determinante.

Harder firmerà un contratto quinquennale che lo legherà al Milan fino al 2030, con uno stipendio di 1,5 milioni di euro netti a stagione. Un investimento a lungo termine che sottolinea la strategia del club di puntare su una linea verde, mixando l’esperienza dei giocatori attuali con la freschezza e la qualità dei nuovi arrivi. L’attaccante danese, con la sua tecnica e la sua capacità di finalizzazione, è visto come il tassello mancante per il reparto offensivo di Allegri.

L’ufficializzazione dell’accordo è imminente e l’attesa per vedere Harder in campo con la maglia del Milan è già altissima. I tifosi sognano in grande e questa operazione di calciomercato non fa che alimentare l’entusiasmo. Con l’arrivo di Conrad Harder, il Milan si assicura uno dei giovani attaccanti più promettenti d’Europa, un colpo che rafforza le ambizioni del club in vista della prossima stagione.