Mercato Milan, dalla Germania arriva l’indiscrezione: i rossoneri muovono i primi passi per Goretzka. Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, dalla Germania arrivano novità sul futuro di Goretzka: i rossoneri ci provano per il centrocampista. Ecco i dettagli

Il mercato del Milan entra nel vivo con un obiettivo di calibro internazionale. Secondo quanto riferito dal giornalista Christian Falk e confermato dalla BILD, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Leon Goretzka, centrocampista tedesco di 31 anni attualmente in forza al Bayern Monaco. Il giocatore è in scadenza di contratto la prossima estate, una condizione che lo rende un’occasione d’oro per alzare il livello qualitativo e d’esperienza della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, strategia d’anticipo: la concorrenza di Juventus, Arsenal e Premier League

L’obiettivo del Diavolo è chiaro: muoversi con rapidità per «anticipare la concorrenza, in particolare della Juventus», che da tempo segue il calciatore. Il Milan starebbe già compiendo i primi passi concreti per convincere il tedesco a sposare il progetto milanista, ma la strada non è priva di ostacoli. Su Goretzka restano vigili anche top club come l’Arsenal e diverse squadre della Premier League, senza dimenticare le ricche sirene del Galatasaray e dei club sauditi.

Il profilo di Goretzka sembra rispondere perfettamente all’identikit tracciato da Allegri nel recente vertice di mercato con Furlani, Tare e Ibrahimovic: un giocatore «strutturato e pronto all’uso» capace di dare sostanza e leadership al centrocampo rossonero. La dirigenza di via Aldo Rossi proverà a sfruttare il fascino del club per battere la fitta concorrenza internazionale.