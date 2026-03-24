Mercato Milan, affondo decisivo per Goretzka? Tare alza il pressing, Allegri incrocia le dita

Mercato Milan, i rossoneri alzano il pressing per il centrocampista tedesco in scadenza di contratto a giugno

Il Milan approfitta della sosta per le Nazionali non solo per ricaricare le pile, ma per pianificare l’assalto definitivo al mercato del 2026. Il pareggio dell’Inter a Firenze ha riaperto ufficialmente i giochi, portando i rossoneri a soli sei punti dalla vetta e alimentando il sogno scudetto.

In questo clima di ritrovato entusiasmo, l’edizione odierna del Corriere dello Sport lancia l’indiscrezione dell’ultima ora: il club di via Aldo Rossi ha rotto gli indugi per Leon Goretzka.

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Mercato Milan, affondo decisivo a giugno: Goretzka lascerà il Bayern

Il centrocampista tedesco, che a giugno saluterà definitivamente il Bayern Monaco, è il profilo indicato da Massimiliano Allegri come l’innesto ideale per completare il reparto mediano. Secondo il quotidiano romano, il Diavolo sta aumentando il pressing sul giocatore per battere la concorrenza internazionale e garantirsi un parametro zero di caratura mondiale.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: regalare a “Max” un giocatore di fisicità ed esperienza internazionale per trasformare il Milan in una corazzata capace di vincere in Italia e tornare protagonista assoluta in Europa nella prossima stagione.