Mercato Milan, aumenta la concorrenza per il colpo in difesa! Spunta il top club

Mercato Milan, nelle ultime ore è aumentata la concorrenza per Goglichidze dell’Empoli: sul centrale spunta anche la Roma

Come riportato da Gianluca Di Marzio, sta aumentando nel calciomercato Milan la concorrenza per un importante obiettivo in difesa.

La Roma ha messo gli occhi su Goglichidze. L’obiettivo del club è chiaro: chiudere l’operazione in tempi rapidi attraverso un blitz di mercato che possa anticipare le altre pretendenti. La trattativa potrebbe entrare nelle fasi decisive già nelle prossime ore. Prossime ore decisive.