Mercato Milan, quale sarà il futuro di Gimenez? Bianchin svela: «In estate dovrà esprimersi di nuovo. Se restasse in rossonero…»

Mercato Milan, Bianchin, su La Gazzetta dello Sport, parla così del futuro di Santiago Gimenez: ecco le sue parole

Il destino di Santiago Gimenez al Milan si trova a un bivio decisivo. Come analizzato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, l’attaccante acquistato per guidare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri sta vivendo una parabola complessa. Dopo un avvio promettente caratterizzato da sei reti nei primi mesi, il rendimento del messicano ha subito una brusca frenata, complice anche un’operazione alla caviglia destra che lo ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco. Il suo rientro, avvenuto nello scorso weekend, rappresenta però una risorsa importante per il finale di stagione, specialmente in un sistema tattico che vede il tridente sempre più centrale nei piani dell’allenatore.

Mercato Milan, dalla fiducia di Allegri alle possibili scelte della prossima estate

Nonostante le difficoltà e un solo gol realizzato in questa stagione, Gimenez resta un elemento tenuto in grande considerazione dallo staff tecnico, che è pronto a concedergli spazio sia a partita in corso che, gradualmente, dal primo minuto. Questo finale di campionato sarà fondamentale non solo per le ambizioni del club, ma anche in ottica mercato. Se nella scorsa sessione estiva il calciatore aveva rifiutato ogni ipotesi di trasferimento, il prossimo futuro appare più incerto. Qualora decidesse di restare a Milanello, Gimenez dovrebbe però accettare un nuovo ruolo, partendo nelle gerarchie come alternativa e non più come titolare inamovibile.

«Santiago Gimenez è uno dei due calciatori acquistati dal Milan negli ultimi 14 mesi per fare il centravanti. Come sia andata, sapete: tanto lavoro per la squadra, 6 gol nei primi cinque mesi, uno solo in questa stagione, tanti dubbi nella testa, un’operazione alla caviglia destra. Gimenez è tornato nello scorso weekend ed è tenuto in considerazione da Allegri: avrà spazio, sicuramente a partita in corso, presto o tardi anche da titolare. Con il tridente che si annuncia sempre più di moda, potrebbe avere ancora più chance. Potrebbe fargli bene anche per il mercato. Santi in estate ha detto “no, grazie” alle ipotesi di cessione e in estate rischia di doversi esprimere di nuovo. Se restasse, partirebbe da alternativa, non più da titolare».