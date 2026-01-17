Mercato Milan, svolta Gila! Prima offerta alla Lazio, la richiesta di Lotito non spaventa il Diavolo

Mercato Milan, i rossoneri rompono gli indugi per Mario Gila: prima offerta di Igli Tare alla Lazio per il difensore spagnolo

Il mercato del Milan si sposta nella Capitale. Con il veto dello United su Maguire e la necessità di un difensore rapido per il gioco di Allegri, i rossoneri hanno messo nel mirino Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio che sta impressionando per continuità e solidità.

Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, il club rossonero è passato all’azione, ma la trattativa si preannuncia complessa a causa delle alte richieste biancocelesti.

Mercato Milan, le cifre della trattativa

Le posizioni tra i due club sono attualmente distanti, con Igli Tare che cerca di far leva sui buoni rapporti con il suo ex ambiente:

L’offerta rossonera: Il Milan ha messo sul piatto 10 milioni di euro più bonus . Una cifra importante per un difensore in crescita, ma considerata troppo bassa da Formello.

Il Milan ha messo sul piatto . Una cifra importante per un difensore in crescita, ma considerata troppo bassa da Formello. Il muro della Lazio: Claudio Lotito non fa sconti. Per una cessione in estate la richiesta base è di 15 milioni più bonus , ma per privarsi dello spagnolo a gennaio la valutazione schizza a 20 milioni più bonus . Una cifra “dissuasiva” per allontanare le pretendenti a metà stagione.

Claudio Lotito non fa sconti. Per una cessione in estate la richiesta base è di , ma per privarsi dello spagnolo a gennaio la valutazione schizza a . Una cifra “dissuasiva” per allontanare le pretendenti a metà stagione. Il fattore tattico: Gila piace ad Allegri per la sua capacità di giocare con la difesa alta e per la sua pulizia negli interventi, caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con la fisicità di Tomori e Pavlovic.

Strategia Igli Tare

Il Direttore Sportivo rossonero sta cercando di capire se ci sia margine per inserire una contropartita tecnica (si parla di giovani del Milan Futuro) per abbassare la parte cash e convincere la Lazio a liberare il giocatore già in questa finestra di mercato.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.