Mercato Milan, i rossoneri tentano il De Winter bis? Occhi puntati su un difensore del Genoa: ecco di chi si tratta

Mercato Milan, i rossoneri guardano in casa del Genoa per rafforzare il proprio reparto arretrato: in arrivo un De Winter bis?

Dopo un avvio di campionato non privo di ostacoli, Koni De Winter si è preso con forza una maglia da titolare nel Milan. Il difensore belga è diventato un elemento imprescindibile per lo scacchiere di Massimiliano Allegri, che lo ha inserito stabilmente nel suo terzetto difensivo. Arrivato per circa 20 milioni di euro dopo la partenza di Thiaw verso Newcastle, il classe 2002 sta ripagando l’investimento con prestazioni di altissimo livello e una crescita esponenziale.

La società rossonera, soddisfatta dell’operazione, sta ora guardando nuovamente in casa Genoa per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’obiettivo numero uno per la difesa di Allegri è un ex compagno di reparto del belga, capace di garantire affidabilità e duttilità tattica sotto la Lanterna.

Mercato Milan, interesse per Vasquez: i rossoneri sfidano la concorrenza di De Rossi

Il profilo individuato è quello di Johan Vasquez, centrale messicano che si sta distinguendo come uno dei migliori interpreti nella squadra di Daniele De Rossi. Nonostante un contratto fino al 2028, il Genoa sembra intenzionato a cederlo in estate per capitalizzare al massimo, specialmente in vista della vetrina dei Mondiali che vedrà il difensore protagonista con la propria nazionale.

La valutazione del club ligure si aggira intorno ai 18 milioni di euro, con la speranza di scatenare un’asta internazionale. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe chiudere l’operazione investendo circa 12 milioni. La trattativa non è ancora ufficialmente aperta ma i rossoneri potrebbero puntare a ricomporre la coppia che tanto bene ha fatto a Marassi.