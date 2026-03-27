Mercato Milan, ritorno di fiamma per Gatti? Allegri in pressing, la Juve fissa il prezzo

Mercato Milan, Federico Gatti potrebbe tornare di moda in casa rossonera: servono 25 milioni di euro. Allegri in pressing

Il calciomercato del Milan in vista dell’estate 2026 potrebbe riaccendersi su una vecchia conoscenza di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, Federico Gatti potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione a fronte di un’offerta congrua.

Il difensore centrale, che ha trovato meno spazio nelle gerarchie bianconere dopo l’addio del tecnico livornese, è da tempo nel mirino dei rossoneri, che già a gennaio avevano sondato il terreno per un prestito. La valutazione fatta dalla Juventus oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che riflette il valore di un giocatore ancora nel pieno della maturità e con un contratto lungo fino al 2030.

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Mercato Milan, Gatti e il fattore Allegri: la sfida a Everton e Newcastle

Il rapporto tra Gatti e Allegri è il vero motore di questa possibile operazione: il Mister lo considera un “fedelissimo” e il profilo ideale per aggiungere cattiveria agonistica e solidità alla retroguardia del Milan del futuro. La concorrenza, tuttavia, è agguerrita e arriva soprattutto dalla Premier League, con Everton e Newcastle pronti a investire sul centrale italiano.

Per il Milan, l’acquisto di Gatti rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico di spessore, ma anche un segnale di continuità con il progetto tattico di Allegri, che vede nell’ex Frosinone l’interprete perfetto sia per una difesa a quattro che per un’eventuale linea a tre.