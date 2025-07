Mercato Milan, intrigo Morata! Spagnolo in pressing sul Galatasaray, cosa manca per chiudere l’affare col Como

Mercato Milan, da risolvere l’intrigo Morata in casa rossonera: lo spagnolo vuole il Como, palla al Galatasaray

Il futuro di Álvaro Morata, attualmente in prestito dal calciomercato Milan al Galatasaray da gennaio 2025, è al centro di intense trattative che potrebbero ridisegnare il panorama della Serie A. L’attaccante spagnolo sta spingendo con forza per un trasferimento al Como, neopromossa e ambiziosa. Tuttavia, la chiusura dell’affare dipende ancora da un dettaglio cruciale: il via libera del club turco.

La situazione, riportata da Matteo Moretto, una fonte affidabile nel mondo del calciomercato, è in una fase di stallo. Morata, la cui esperienza internazionale e il fiuto per il gol sarebbero un innesto fondamentale per il Como di Cesc Fàbregas, vede nel club lariano l’opportunità di un nuovo capitolo nella sua carriera. Il richiamo della Serie A, un campionato che conosce bene, e la possibilità di essere un protagonista assoluto in un progetto entusiasmante sono fattori che lo attraggono irresistibilmente.

Il Galatasaray, dal canto suo, si trova in una posizione delicata. Avendo accolto Morata in prestito solo pochi mesi fa, il club turco ha investito sull’attaccante e non vorrebbe privarsene troppo facilmente. La resistenza del Galatasaray a dare il nulla osta è comprensibile: perdere un giocatore di tale calibro a metà di un periodo di prestito potrebbe compromettere i piani della squadra per la prossima stagione. Inoltre, è probabile che il club turco stia cercando di massimizzare il proprio guadagno da una eventuale interruzione anticipata del prestito, o quantomeno una compensazione economica adeguata.

La prossima settimana sarà decisiva. Gli agenti di Morata hanno in programma una missione importantissima in Turchia. L’obiettivo è chiaro: sbloccare questa fase di impasse e ottenere il sì definitivo dal Galatasaray. Si prevede una serie di incontri intensi, dove verranno discussi tutti gli aspetti economici e contrattuali per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti.

Per il Como, l’arrivo di Morata sarebbe un vero e proprio colpo di mercato, un segnale forte delle proprie ambizioni. L’acquisto di un attaccante di fama internazionale galvanizzerebbe i tifosi e darebbe un boost significativo alla squadra in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa nella massima serie. La dirigenza lariana sta lavorando senza sosta per portare a termine questa operazione complessa, consapevole dell’importanza di un giocatore come Morata per il progetto di crescita del club.

Resta da vedere se gli sforzi degli agenti di Morata e la determinazione del Como saranno sufficienti a superare le resistenze del Galatasaray. Il calciomercato è imprevedibile, ma la volontà del giocatore di trasferirsi al Como è un fattore determinante che potrebbe far pendere la bilancia. I tifosi comaschi incrociano le dita, sperando di vedere presto l’attaccante spagnolo vestire la maglia azzurra. L’evolversi della situazione sarà seguito con grande attenzione nei prossimi giorni.