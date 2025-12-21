Mercato Milan, proposto Gabriel Jesus per l’attacco: tutti i numeri del centravanti brasiliano

Mercato Milan, Gabriel Jesus viene proposto ai rossoneri. Ecco tutti i numeri dell’attaccante brasiliano tra Arsenal e Manchester City

Il nome di Gabriel Jesus irrompe con forza nelle cronache del calciomercato rossonero. L’attaccante brasiliano dell’Arsenal, classe 1997, sarebbe stato proposto al Milan per rinforzare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri, portando in dote un bagaglio di esperienza internazionale e trofei che pochi profili al mondo possono vantare.

Cresciuto nel Palmeiras, Gabriel Jesus è sbarcato in Europa nel 2017 sotto la guida di Pep Guardiola al Manchester City. Con i Citizens ha vissuto gli anni più gloriosi della sua carriera, collezionando 236 presenze e 95 reti. In Inghilterra ha vinto tutto: 4 Premier League, 1 FA Cup e 3 Coppe di Lega, dimostrando una duttilità tattica rara, capace di spaziare su tutto il fronte offensivo, pur prediligendo il ruolo di centravanti di manovra.

Mercato Milan, Gabriel Jesus farebbe al caso di Allegri?

Nel 2022 il passaggio all’Arsenal per circa 52 milioni di euro. Con i Gunners ha finora messo a referto 19 gol e 15 assist in circa 80 apparizioni, nonostante alcuni infortuni ne abbiano rallentato la continuità. In totale, la sua carriera nei club europei parla di oltre 110 gol segnati, a cui si aggiunge lo straordinario score con la Nazionale brasiliana: 19 reti in 64 presenze e la conquista della Copa América 2019.

Per il Milan di Allegri, Gabriel Jesus rappresenterebbe l’innesto ideale per qualità tecnica e spirito di sacrificio. Non è solo un finalizzatore, ma un attaccante moderno capace di legare il gioco, liberare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e garantire un pressing asfissiante sui portatori di palla avversari. Se l’affare dovesse concretizzarsi, il Milan si assicurerebbe un calciatore nel pieno della maturità agonistica, pronto a spostare gli equilibri in Serie A e in Europa.