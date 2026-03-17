Calciomercato
Mercato Milan, quale futuro per Terracciano? C’è uno scenario a sorpresa per l’estate
Mercato Milan, il futuro di Filippo Terracciano è legato alla salvezza della Cremonese: in caso di mancato riscatto possibile permanenza
Il destino di Filippo Terracciano è strettamente legato ai risultati della Cremonese in questo finale di stagione. Come riportato da calciomercato.it, il difensore classe 2003 si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza: una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro che il club grigiorosso verserebbe al Milan in caso di permanenza in Serie A.
Tuttavia, la recente crisi della squadra di Davide Nicola, scivolata al terzultimo posto, mette tutto in discussione.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan
Calciomercato Milan, Terracciano e il jolly rossonero: Allegri osserva l’evoluzione
In caso di retrocessione dei grigiorossi, il riscatto non scatterebbe e Terracciano farebbe ritorno a Milanello. Secondo calciomercato.it, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di valutarlo durante il ritiro estivo: con il ritorno del Milan in Europa nel 2026, la necessità di una rosa lunga e versatile renderebbe il profilo dell’ex Verona molto utile come alternativa sulle fasce.
Qualora non trovasse spazio nel progetto tecnico, la dirigenza rossonera cercherebbe una nuova sistemazione in Serie A, privilegiando un prestito o una cessione definitiva per non disperdere il valore del cartellino.