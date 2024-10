Mercato Milan, il futuro di Davide Calabria resta ancora incerto: nessuna novità dalla società per il rinnovo

Mercato Milan, nessuna novità per quanto riguarda il rinnovo del capitano Davide Calabria: la società non ha mostrato alcun interesse

Non arrivano notizie positive nel fronte rinnovi tra Calabria e il calciomercato Milan. Il capitano dei rossoneri è fuori per infortunio da qualche settimana e il suo prolungamento di contratto appare molto lontano.

Nessun azione, infatti, dalla società che non ha contattato l’entourage del giocatore per fissare un appuntamento, così riferisce su X Matteo Moretto. Il terzino pensa in ogni caso solo al campo e non ha intenzione di abbandonare Milano a gennaio.