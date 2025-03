Mercato Milan, futuro che resta in bilico! Discussioni col top player, c’è un aspetto da chiarire

Mercato Milan, in casa rossonera c’è da risolvere la situazione relativa al futuro di Alex Jimenez: dialoghi in corso col Real Madrid

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan nel corso delle prossime settimane dovrà anche lavorare per risolvere la questione legata al futuro di Alex Jimenez. Il terzino spagnolo può essere riacquistato in estate dal Real Madrid per 9 milioni di euro e per 12 nell’estate del 2026.

Tuttavia l’obiettivo del Milan è quello di convincere i Blancos a cambiare i termini della recompra e soprattutto a spostarli al 2027. I dialoghi sono ancora in corso.