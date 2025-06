Mercato Milan, Furlani deve alzare l’offerta? Riflessioni in corso, serve questo rilancio per chiudere

Mercato Milan, in stallo la situazione Granit Xhaka: i rossoneri, per la fumata bianca, devono alzare la prima offerta di 10 milioni

La situazione riguardante il possibile trasferimento di Granit Xhaka al Milan rimane invariata rispetto a due giorni fa, come riportato da Matteo Moretto. Le distanze economiche tra i rossoneri e il Bayer Leverkusen persistono, mantenendo la trattativa in una fase di stallo nonostante le smentite sui contatti diretti tra le parti. Il Milan sembra fermamente intenzionato a non superare la soglia dei 10 milioni di euro per il centrocampista svizzero, una cifra che il club tedesco ritiene insufficiente per un giocatore del calibro e dell’esperienza di Xhaka.

Il mercato estivo è in pieno fermento, e le dinamiche delle trattative sono spesso complesse e sfaccettate. Per il calciomercato Milan, l’acquisizione di un centrocampista con le caratteristiche di Xhaka rappresenterebbe un innesto significativo. Il giocatore, noto per la sua leadership, la visione di gioco e la capacità di impostazione, oltre che per il suo tiro dalla distanza, potrebbe portare quell’esperienza e quella qualità necessarie per affrontare al meglio la prossima stagione, sia in Serie A che nelle competizioni europee. La sua capacità di dettare i tempi a centrocampo e di agire come regista o mediano di rottura lo rende un profilo molto ambito da diverse squadre.

Tuttavia, il Bayer Leverkusen valuta il suo capitano in modo decisamente superiore. Sebbene non siano state divulgate cifre precise dal club tedesco, è chiaro che la loro richiesta superi abbondantemente i 10 milioni di euro offerti dal Milan. Questa divergenza di valutazione è il nodo cruciale che impedisce alla trattativa di sbloccarsi. Le smentite sui contatti tra le due società, menzionate da Moretto, potrebbero essere una strategia per abbassare le aspettative o per mantenere una certa riservatezza in una fase delicata delle negoziazioni, oppure semplicemente indicare che i contatti, seppur esistenti, non sono ancora a un livello avanzato.

Il Milan, sotto la guida della sua dirigenza, è noto per la sua prudenza in fase di mercato, specialmente per quanto riguarda gli investimenti significativi. La sostenibilità economica è una priorità, e superare determinate soglie di spesa è una decisione ponderata che richiede attente valutazioni. I rossoneri potrebbero sperare che il Bayer Leverkusen, con l’avanzare del mercato e la necessità di sfoltire la rosa o di reperire fondi per altri acquisti, possa abbassare le proprie pretese. D’altra parte, il club tedesco non ha fretta di cedere uno dei suoi pilastri e potrebbe essere in attesa di offerte più congrue da altre squadre interessate a Xhaka.

La posizione di Granit Xhaka stesso sarà fondamentale. Se il giocatore dovesse esprimere una chiara preferenza per il trasferimento al Milan, ciò potrebbe influenzare la volontà del Bayer Leverkusen di trovare un accordo. Tuttavia, al momento, non ci sono indicazioni che Xhaka stia spingendo per un trasferimento immediato. La pazienza è una virtù nel calciomercato, e sia il Milan che il Bayer Leverkusen sembrano averne molta. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro o se il Milan dovrà virare su altri obiettivi per rafforzare il proprio centrocampo. Il Bayer Leverkusen detiene il controllo della situazione, ma il desiderio del giocatore e le pressioni del mercato potrebbero ancora cambiare le carte in tavola. La saga di Xhaka al Milan è tutt’altro che conclusa e continua a tenere banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori.