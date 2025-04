Mercato Milan, Furlani vorrebbe riportarlo in Italia: trattativa complicata! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riferito dal Quotidiano Sportivo, per il calciomercato Milan della prossima estate continua ad essere una pista possibile quella che porta a Federico Chiesa, esterno del Liverpool ed ex Juve.

Chiesa vorrebbe rilanciarsi in Italia e proprio per questo il Liverpool sarebbe disposto a far partire il ragazzo con la formula del prestito. Un’occasione ghiotta per il Milan che è pronto a cogliere l’opportunità.