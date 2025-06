Mercato Milan, Furlani in pressing! Offerta allettante sul piatto ma… Ultimissime

Mercato Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, spera che Theo Hernandez apra definitivamente all’Al Hilal: tra i due club c’è già l’accordo

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito importanti aggiornamenti sul calciomercato Milan in merito al futuro di Theo Hernandez:

PAROLE – «Vi abbiamo chiarito come Theo Hernandez sia un obiettivo dell’Al-Hilal. C’è un accordo col Milan, non col giocatore ancora, al momento. Vedremo se l’Al-Hilal riuscirà a far cambiare idea a Theo che al momento continua a non aprire a questa soluzione».