Mercato Milan, Furlani lo cede in estate? Nessuna preclusione e meta inaspettata. La situazione

Mercato Milan, Giorgio Furlani può concedere il via libera per la cessione di Rafael Leao a giugno: l’Arabia la meta più probabile

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan estivo si prepara ad una vera a propria rivoluzione.

Nessuno è incedibile, perché alla fine tutti hanno un prezzo. Anche Rafael Leao, che dal rinnovo di contratto in poi non ha mai compiuto quel salto di qualità che ci si aspettava. Quindi anche il portoghese potrebbe fare le valige ed andare via insieme a Theo Hernandez, il suo compagno di fascia. Da capire dove, ma soprattutto se il Barcellona si farà ancora una volta avanti, ma l’impressione è che la meta più plausibile sia quella saudita.