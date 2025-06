Mercato Milan, Furlani lo libera? L’ultima novità non lascia dubbi, può abbandonare Milanello

Mercato Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, potrebbe decidere di liberare Luka Jovic a parametro zero: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Pablo Oliveira, il Cruz Azul ha confermato l’offerta di 5 milioni di dollari a Luka Jović, con l’obiettivo di ingaggiare il giocatore. Il club messicano sta conducendo contatti sia con l’agente di Jović che con il calciomercato Milan, la sua attuale squadra. A quanto pare, il Milan non ha intenzione di attivare la clausola di rinnovo del contratto di Jović, il che significherebbe che il giocatore potrebbe lasciare il club a parametro zero.

Il Cruz Azul sembra essere determinato a ingaggiare Jović e sta cercando di convincerlo ad accettare l’offerta. La squadra messicana potrebbe avere un’opportunità di ingaggiare il giocatore senza dover pagare un trasferimento, il che sarebbe un vantaggio significativo per il club. Jović, da parte sua, potrebbe essere attratto dall’offerta del Cruz Azul, che gli garantirebbe un ingaggio significativo e la possibilità di giocare in una squadra competitiva.

Il Milan, invece, sembra aver deciso di non trattenere Jović e di lasciarlo partire a parametro zero. Questa decisione potrebbe essere dovuta a diverse ragioni, come la volontà di ridurre la massa salariale o di fare spazio a nuovi giocatori. In ogni caso, il Cruz Azul sembra essere pronto a sfruttare l’opportunità di ingaggiare Jović e sta lavorando per convincerlo ad accettare l’offerta.

La trattativa tra il Cruz Azul e Jović è ancora in corso, e non è chiaro se il giocatore accetterà l’offerta del club messicano. Tuttavia, il Cruz Azul sembra essere determinato a ingaggiare Jović e sta facendo tutto il possibile per convincerlo a unirsi alla squadra.