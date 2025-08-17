Mercato Milan, nessun interesse per Flamingo: la pista non scalda i rossoneri

Mercato Milan, i rossoneri non sono interessati a Flamingo: niente trattative

Il calciomercato del Milan continua a tenere banco, con le voci su possibili nuovi acquisti che si susseguono a un ritmo incessante. Tra i nomi accostati al club rossonero, nelle ultime ore è spuntato quello di Flamingo, giovane difensore centrale. Tuttavia, a fare chiarezza sulla situazione è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che nel suo consueto aggiornamento ha smentito categoricamente questa indiscrezione.

“È stato accostato al Milan Flamingo, ma la pista non mi risulta”, ha dichiarato Moretto, aggiungendo un dettaglio fondamentale: “Non mi risulta che il Milan stia lavorando in questo momento su un altro difensore centrale”. Questa precisazione chiarisce la strategia del club rossonero, che sembra aver concluso il suo lavoro per quanto riguarda la difesa. La dirigenza, guidata dal nuovo DS Igli Tare, ha raggiunto l’obiettivo primario di rinforzare il reparto arretrato con l’arrivo di Koni De Winter. Con la difesa al completo, il Milan è ora focalizzato su un’altra, ben più urgente, esigenza.

L’obiettivo principale del club in questo finale di mercato è l’acquisto di un nuovo attaccante. L’arrivo di una punta di peso è considerato prioritario da Massimiliano Allegri, che ha bisogno di un rinforzo in avanti per completare la rosa. Dopo aver chiuso l’operazione per De Winter, il Milan si sta concentrando totalmente su questa trattativa, mettendo in stand-by tutte le altre piste. Le voci su altri difensori, come appunto Flamingo, sono quindi da considerarsi prive di fondamento e non in linea con le attuali strategie di mercato del club.

La decisione di concentrarsi sull’attaccante dimostra la volontà di Allegri e Tare di non disperdere energie e di chiudere il cerchio su un’operazione che è considerata fondamentale per la nuova stagione. Il Milan ha già speso molto in difesa e ora vuole concentrare le sue risorse per il colpo finale, quello che può fare la differenza e alzare il livello del reparto offensivo. I tifosi, sebbene siano interessati a tutti i nomi che circolano, sanno che il vero “colpo” deve ancora arrivare e la priorità è chiara. Le parole di Matteo Moretto confermano quindi la linea del club e smentiscono le recenti indiscrezioni, rassicurando i sostenitori che il Milan sta lavorando a pieno ritmo per regalare al suo pubblico il tanto atteso bomber.





