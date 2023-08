Krunic Fenerbahce: arrivano conferme dalla Turchia! La situazione. Il centrocampista è una priorità per il club turco

Come riportato da Matteo Moretto di Relevo, il Fenerbahce ha insiste per avere in squadra Rade Krunic, centrocampista del Milan. Su questa posizione, arrivano conferme anche dalla Turchia.

Secondo quanto riportato da Fanatik, il Fenerbahce ha intensificato la trattativa con il Milan per il bosniaco. Quest’ultimo ha già trovato l’accordo con il club: contratto di quattro anni a 3,5 milioni all’anno di ingaggio.