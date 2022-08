Mercato Milan, fase di stallo per Diallo e Tanganga: i dettagli

Ecco le ultime sulla ricerca del difensore del Milan: i dettagli su Diallo e Tanganga

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan è in una fase di stallo nella ricerca del difensore centrale e i nomi caldi sono quelli di Tanganga del Tottenham e di Diallo del PSG.

Al momento continua a non esserci accordo sulla formula per entrambi: il club rossonero chiede i due giocatori in prestito con diritto di riscatto, mentre i due club vogliono l’obbligo.