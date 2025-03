Mercato Milan, Moncada a caccia di un centrocampista! Contatti in corso, può arrivare dal campionato italiano

Mercato Milan, i rossoneri sono a caccia di un centrocampista in vista dell’estate: tra i candidati c’è anche Fabbian del Bologna

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe puntare su Fabbian del Bologna in estate:

PAROLE – «Occhio, poi, a Fabbian del Bologna. Il centrocampista cresciuto nell’Inter ha attirato l’interesse della dirigenza del Milan, in cerca di profili giovani e italiani da inserire in rosa. Ricordiamo, poi, la scorsa estate il Milan ha ceduto Pobega al Bologna in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Chissà, quindi, che Fabbian non possa essere inserito nell’affare Pobega. Tuttavia, c’è da tenere in considerazione che l’Inter parte davanti a tutte le squadre, visto che nel 2023 ha ceduto il giocatore al Bologna per 5 milioni di euro, inserendo nell’affare una clausola di riacquisto di 12 milioni di euro dal 2025».