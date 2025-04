Mercato Milan, il grande ex prepara la beffa al Diavolo! Può andare nel top club, i dettagli

Mercato Milan, Sandro Tonali, ex rossonero oggi al Newcastle, può tornare in estate in Serie A: la Juve in forte pressing

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, può davvero tornare in Serie A con destinazione Juve.

Come riferito da Tuttosport, il primo nome nella lista di Cristiano Giuntoli per il centrocampo rimane Sandro Tonali. L’ex Milan gradirebbe un ritorno in Serie A, con il Newcastle che chiede tra i 65 e i 70 milioni di euro per lasciarlo partire.