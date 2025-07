Mercato Milan, Tare sfoltisce la rosa: due esuberi in uscita, comunicazione già arrivata

Mercato Milan, Igli Tare è pronto a sfoltire la rosa: in uscita ci sono anche Emerson Royal e Filippo Terracciano. I dettagli

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia bollente, soprattutto per quanto riguarda il reparto dei terzini. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il club rossonero potrebbe perdere non uno, ma ben tre esterni difensivi di spessore in questa sessione. Oltre alla cessione già ampiamente discussa di Theo Hernandez, che rappresenterebbe una perdita significativa per la fascia sinistra, anche Emerson Royal e Filippo Terracciano sarebbero in uscita, delineando un vero e proprio cambio di rotta per il Diavolo.

La situazione più chiara, o per meglio dire quella che sta catalizzando maggiormente l’attenzione mediatica, è ovviamente quella legata a Theo Hernandez. Il terzino francese, pilastro fondamentale e insostituibile nelle ultime stagioni, è da tempo nel mirino di top club europei e la sua partenza libererebbe un ingente budget per le nuove acquisizioni. La sua spinta offensiva, la velocità e la capacità di incidere sulla partita lo hanno reso uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, e rimpiazzarlo sarà una delle sfide più ardue per la dirigenza milanista. Il Milan, consapevole del valore del giocatore, cercherà di monetizzare al massimo la sua cessione, ma è chiaro che la sua assenza lascerà un vuoto importante sulla corsia mancina.

A sorpresa, però, le novità non si fermano a Hernandez. Il Corriere dello Sport rivela infatti che anche Emerson Royal, arrivato con aspettative elevate ma finora non pienamente convincente, potrebbe lasciare Milano. Per l’esterno brasiliano, il Real Betis si è già fatto avanti con una proposta concreta. Il club spagnolo, dove Emerson Royal ha già militato tra il 2019 e il 2021 lasciando un ottimo ricordo, vorrebbe riportarlo a casa. L’offerta attuale, tuttavia, prevede un prestito, una formula che al momento non convince appieno la dirigenza del Milan. I rossoneri, infatti, preferirebbero una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito con obbligo di riscatto per non svalutare ulteriormente il cartellino del giocatore. La trattativa è in corso e potrebbe subire evoluzioni significative nei prossimi giorni, con il Betis che cercherà di trovare la formula giusta per accontentare le richieste milaniste.

Infine, anche per Filippo Terracciano, giovane e promettente esterno arrivato dal Verona, il futuro al Milan sembra essere in bilico. Nonostante il suo potenziale e le buone prestazioni mostrate a sprazzi, il club rossonero starebbe valutando diverse opzioni per il suo futuro. Al momento, a differenza di Emerson Royal, per Terracciano non si sarebbero ancora mosse offerte concrete. Tuttavia, è plausibile che il Milan stia sondando il terreno per un prestito in un club dove possa trovare maggiore continuità e accumulare esperienza, un’opzione che permetterebbe al giocatore di crescere e al Milan di valutarlo con più calma in vista delle prossime stagioni. La sua posizione in rosa, infatti, è meno definita rispetto a quella degli altri due terzini e una cessione, anche temporanea, potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa.

In sintesi, il calciomercato Milan si trova di fronte a una riorganizzazione massiccia delle corsie laterali difensive. Le potenziali partenze di Theo Hernandez, Emerson Royal e Filippo Terracciano apriranno scenari interessanti e costringeranno la dirigenza a muoversi con rapidità e intelligenza sul mercato per assicurarsi sostituti all’altezza e garantire al tecnico un reparto difensivo solido e competitivo in vista della prossima stagione. La parola d’ordine è rinnovamento, e il Milan sembra intenzionato a perseguirlo con decisione per costruire una squadra in grado di lottare per i vertici del calcio italiano ed europeo.