Mercato Milan, in cinque verso l’addio: il club attende offerte congrue per dare il via libera alle cessioni

Non solo il mercato in entrata, il Milan è anche molto attento a piazzare le pedine che non sono considerate più parte del progetto di Pioli. Sarebbero in tutto cinque.

Si tratta di Rebic, Origi, Caldara, Lazetic e Vasquez, tutti giocatori non convocati per la tournée americana. Il Milan attende offerte congrue e convincenti per piazzarli nelle prossime settimane. A riportarlo è Tuttosport.