Mercato Milan, Emerson Royal lascia Milanello! La cifra della cessione stupisce tutti

Mercato Milan, Emerson Royal, terzino rossonero arrivato la scorsa estate, è vicinissimo alla cessione: Galatasaray in forte pressing

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan è vicinissimo a chiudere la cessione di Emerson Royal:

PAROLE – «Emerson Royal via dal Milan con un futuro sempre più probabile in Turchia tra le fila del Galatasaray. L’opzione turca non dispiace al terzino destro brasiliano, i contatti vanno avanti da giorni e si sono intensificati nelle ultime ore. Affare fatto? Non ancora perché il club rossonero non è ancora soddisfatto dall’offerta del club di Istanbul che tra prestito oneroso e diritto di riscatto non supera quota 13 milioni. Giorgio Furlani vuole rientrare della spesa fatta la scorsa estate per acquistarlo dal Tottenham e parte da una valutazione di 15 milioni di euro. Si tratta ad oltranza. L’agente di Emerson Royal, Stefano Castagna, é da sempre molto attivo sul calciomercato inglese e ha parlato sia con Everton che con il Fulham del suo assistito. Per il primo si tratta di un semplice sondaggio mentre i The Cottagers sono orientati a presentare una proposta a titolo definitivo ma di 12 milioni di euro. Grazie proprio al lavoro del suo agente, le trattative sono ormai in fase avanzata. Castagna è atteso in Italia e l’affare potrebbe concretizzarsi tra stasera e domani. Il Galatasaray è in pressing e in pole position anche se il giocatore preferirebbe tornare in Premier League».