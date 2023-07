Wahi Milan: un club di Premier League in pole! I dettagli. Il giocatore è cercato soprattutto dal Chelsea, con cui ha l’accordo

Elye Wahi, obiettivo del mercato del Milan, è sempre più vicino al Chelsea.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira su Twitter, il Chelsea è in pole per ingaggiare Elye Wahi: trattative in corso con Montpellier per raggiungere un accordo. Il club inglese ha già trovto un accordo con il giocatore.