Ekitike Milan: la volontà dell’attaccante è questa! Cosa filtra. Il giocatore del PSG vuole rimanere in Francia e punta questo club

Nell’elenco di attaccanti che il Milan sta valutando c’è anche Hugo Ekitike del PSG. Il giocatore viene seguito da diverse squadre: Everton, Lens, Monaco. La squadra, però, più pericolosa è l’Eintracht Francoforte.

Ekitike potrebbe essere inserito come contropartita per arrivare a Kolo Muani, obiettivo del club parirgino. Come riporta L’Equipe, l’attaccante preferirebbe restare in Ligue 1 e nello specifico andare a giocare al Lens.